Batı Akdeniz için yoğun kar ve sağanak uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimleri ile Isparta genelinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge sabah saatlerinden itibaren yeni yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli yağmur, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışının görüleceği, yağışların cuma günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, trafikte aksamalar başta olmak üzere, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.