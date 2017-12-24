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Batı Akdeniz'de kar yağışı bekleniyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı...

Batı Akdeniz'de kar yağışı bekleniyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, sahilde sağanak, iç kesimlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi, denizlerde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Antalya'nın kuzeydoğusunun yükseklerinde (Toroslar mevkisi) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Açıklamada, iç kesimlerde hafif, yükseklerinde ise orta şiddette don ve buzlanma beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı AkdenizKar YağışıToroslar
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