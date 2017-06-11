Batı Akdeniz'de sağanak uyarısı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren mevzii ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede yarın havanın genelde parçalı bulutlu olacağı belirtildi. Bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren mevzii sağanak ile gök gürültülü sağanak geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olması beklenmeyen Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde rüzgarın kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğü bildirildi.