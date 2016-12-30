Batı Balkan ülkeleri AB yolunda kararlı

PODGORİCA/BELGRAD/BANJA LUKA (AA) - Batı Balkan ülkelerinden Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini 2016'da sorunsuz geçirdiklerini belirterek, 2017'deki AB yoluna kararlı adımlarla devam edeceklerini açıkladı.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, başkent Podgorica'da düzenlendiği basın toplantısında, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde 2016'nın "en başarılı yıl" olduğunu, AB'ye üyelik sürecinde Karadağ'ın bölge ülkeleri arasında lider konumunda bulunduğunu söyledi.

Karadağ'ın 2017'nin bahar aylarında NATO üyesi olacağına işaret eden Markovic, "AB üyelik sürecinde bu yıl dört fasıl açtık. Toplam açılan 26 fasıldan ikisini geçici olarak kapattık. Beş faslın daha açılması için gerekli koşulları sağladık." dedi.

Markovic, 16 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından muhalefetin meclis çalışmalarını boykot ettiğini anımsatarak, yeni bir seçimin 2020'ye kadar söz konusu olmadığını vurguladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'ın 2017'de 10 fasıl açmaya hazırlandığını belirterek, 26. Eğitim ve Kültür faslının ocak veya şubat ayında açılmasının planlandığını söyledi.

Sırbistan'ın, 2016'da açtığı dört fasıldan birini geçici olarak kapattığını anımsatan Dacic, "Sırbistan, AB üyelik yoluna devam edecek ancak ülkemiz herhangi bir aşağılama veya koşullandırma söylemlerine boyun eğmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Bosna Hersek 2017'de soru yanıtlayacak

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak da ülkenin kuzeyindeki Banja Luka'da düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in aralık ayı başında AB Soru Kitapçığı'nı teslim aldığına dikkati çekti.

AB Soru Kitapçığı'nda yer alan 3 bin 242 soruya en doğru şekilde yanıt verilebilmesi için Bosna Hersek'in iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırp Cumhuriyetinin (RS) ortak bakanlar kurulu düzenlemesi gerektiğini söyleyen Crnadak, AB müzakere sürecinde 2016'nın Bosna Hersek için son derece başarılı geçtiğini belirtti.

Crnadak, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine 2017'de de emin adımlarla devam edeceğini sözlerine ekledi.