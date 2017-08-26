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Batı Balkan ülkelerinin liderleri Arnavutluk'ta toplandı

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'un Dıraç kentinde Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin gayri resmi toplantısı başladı.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği bir günlük toplantıda, özellikle ekonomi ve ticari açıdan bölgenin bütünleşmesinin...

Batı Balkan ülkelerinin liderleri Arnavutluk'ta toplandı

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'un Dıraç kentinde Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin gayri resmi toplantısı başladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği bir günlük toplantıda, özellikle ekonomi ve ticari açıdan bölgenin bütünleşmesinin derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıya Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç, Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'in yanı sıra Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Avrupa Bankasının Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller katılıyor.

Toplantı çerçevesinde gün boyu yapılacak oturumlarda ticaret, hizmet, yatırımlar ve dijital ekonomi gibi konular ele alınacak.

Ayrıca toplantıda, Trieste Zirvesi'nde anlaşmaya varılan Bölgesel Ekonomik Alan için Çok Yıllık Eylem Planı'nın uygulanması yönünde görüşmeler yapılması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ana BrnabicBatı BalkanlarCyril MullerDenis ZvizdicDushko MarkoviçEdi Ramaİsa MustafaJohannes HahnZoran Zaev
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