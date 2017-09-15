"Batı Balkanlar'ın yeri AB'dir"

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı Balkanlar'ın yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu vurgulayarak, "Batı Balkanlar katılmadan, Avrupa kıtasındaki ortak ekonomik ve siyasi alan tam olmayacaktır." dedi.

Vucic, Sırbistan'ı ziyaret eden AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreci, Batı Balkanlar'daki gelişmeler ve Sırbistan-Kosova diyalog sürecinin ele alındığı ifade edildi.

Vucic, AB üyeliğinin, Sırbistan'ın dış politikadaki önceliği olduğunu vurgulayarak, "Tüm bölgenin yerinin AB olduğunu düşünüyoruz. Batı Balkanlar katılmadan, Avrupa kıtasındaki ortak ekonomik ve siyasi alan tam olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında yeni fasıllar açabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Vucic, Batı Balkanlar'da iş birliğinin güçlenmesinin, barışın devam ettirilmesi ve Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlandırılması açısından önemli bir etken olduğunu söyledi.

Açıklamada, görüşmede aynı zamanda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in diyalog çağrısının da ele alındığı belirtilirken, Hahn'ın Vucic'in bu çağrısını "muhteşem bir girişim" olarak değerlendirdiği de kaydedildi.

- "AB-Sırbistan: Gelecek İçin Stratejik Ortaklık" Konferansı

Johannes Hahn, daha sonra başkent Belgrad'daki bir otelde düzenlenen "AB-Sırbistan: Gelecek İçin Stratejik Ortaklık" Konferansı'nda konuştu.

Hahn, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinde kalıcı çözümü tarafların belirlemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bunu, karşı tarafa elinizi uzatmak ve ülkenizi yıllardır meşgul eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak adına tarihi bir fırsat olarak değerlendirmelisiniz." dedi.

Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesinin, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinin gelişimine de doğrudan etkilediğini kaydeden Hahn, Vucic'in diyalog girişimini desteklediğini ifade etti.

Hahn, AB'ye üyeliğin adayların yaptıklarına bağlı olduğunu belirterek, "Siz AB kapılarının anahtarlarını elinizde tutuyorsunuz ancak AB, Priştine ile ilişkilerin normalleştirilmesinde sürekli ve geri dönülmez değişimler görmeli." diye konuştu.

Sırbistan'ın AB'ye tam üyeliği için bahsi geçen "2025" tarihine de değinen Hahn, bunun bir taş üzerine kazınmadığını, dolayısıyla daha erken ya da daha geç de gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.