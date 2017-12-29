Batı Guta'daki muhalifler tahliye ediliyor

İSTANBUL (AA) - Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Batı Guta’nın Beyt Cin bölgesinde dört yıldır kuşatma altındaki muhalifler, Beşşar Esed rejimi ile yapılan anlaşma kapsamında tahliye ediliyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam'a (Şam Kurtuluş Kurulu) bağlı bazı savaşçılar ve aileleri, bugün İdlib’e doğru yola çıktı.

Yaklaşık 150 kişiden oluşan ilk kafilenin akşam İdlib’e ulaşması bekleniyor.

Tahliyenin devamında kullanılacak otobüsler, Batı Guta’nın Sasa beldesine getirildi. Bölgedeki silahlı muhalefetin bir kısmı İdlib'e, bir kısmı da Dera’daki özgürleştirilmiş bölgelere sevk edilecek. Bölgeden yaklaşık bin silahlı muhalif ile ailelerinin tahliye edilmesi öngörülüyor.

Muhaliflerin çekilmesinin ardından bölgenin kontrolünün rejim yanlısı Dürzi militanlara bırakılması konusunda Esed rejiminin, Rusya aracılığında İsrail ile anlaştığı iddia edildi.

Şam’ın Batı Guta bölgesinde yer alan Beyt Cin, Muğir El Mir ve çevresindeki bölgelerde uzun süredir mücadele eden Suriyeli muhalifler, Esed rejimi ile yapılan anlaşma kapsamında üç aşamalı olarak bölgeden tahliye edilecek.