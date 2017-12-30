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Batı Guta'dan ilk tahliye edilenler İblib ve Dera'ya ulaştı

- Beyt Cin bölgesindeki muhaliflerin bir kısmı, tahliye anlaşması kapsamında İdlib ve Dera'daki bölgelere ulaştı

Batı Guta'dan ilk tahliye edilenler İblib ve Dera'ya ulaştı

İDLİB (AA) - Suriye’nin başkenti Şam'ın güneybatısında, Esed rejiminin kuşatma altında tuttuğu Beyt Cin bölgesindeki muhaliflerin bir kısmı, tahliye anlaşması kapsamında İdlib ve Dera bölgelerine vardı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tahliye anlaşmanın ilk etabı kapsamında Beyt Cin bölgesindeki muhalifler ve aileleri, dün akşam saatlerinde İdlib ve Dera illerine doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde aralarında 21 kadın, 29 çocuk toplam 108 kişi 5 otobüsle, muhaliflerin kontrolündeki Gab ovasında yer alan Madik Kalesi'ne, oradan da İdlib’de kalacakları Meyzenaz toplama kampına götürüldü.

Tahliye konvoyunun bir kısmı da dün gece geç saatlerde Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kalacakları yerlere ulaştı.

Muhaliflerin çekilmesinin ardından bölgenin kontrolünün rejim yanlısı Dürzi militanlara bırakılması konusunda
Esed rejiminin, Rusya aracılığında İsrail ile anlaştığı iddia edilmişti.

Guta'nın batısından yer alan Beyt Cin bölge sakinleri, yaklaşık 4 yıldır Esed rejimine bağlı güçlerin ablukasında yaşıyordu.

Kuşatma altında yaşayan yaklaşık 8 bin kişi, rejim ile muhaliflerin arasında varılan anlaşma kapsamında üç aşamalı şekilde tahliye edilecek.






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Anahtar Kelimeler:
Beyt CinDeraİdlibSuriye
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