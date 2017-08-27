Batı Karadeniz'de fındık hasadı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da fındık hasadına başlandı.

Batı Karadeniz'de fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik işçiler fındık toplamaya başladı.

Kızılcık Mahallesi'nde fındık toplayan mevsimlik işçileri ziyaret eden Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, işçilerle sohbet etti ve fındık topladı.

İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede fındık hasadına başlandığını ve kentin Türkiye'de en çok fındık üreten iller arasında olduğunu söyledi

İlçe ekonomisinin yüzde 80'inin fındığa dayalı olduğunu belirten İspiroğlu, "Batı Karadeniz de mevsimsel olarak fındığın geç olması ve fındığın yerden toplanması için bugün fındık toplama hasadı Karasu ilçesinde başladı. Sakarya fındıkta önemli bir noktada. Herkese bereketli hasatlar diliyorum." diye konuştu.

Cengiz İlhan da fındık toplamak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Sakarya'ya geldiklerini dile getirdi.

Hasat yapılan bahçenin sahibi Bayram Köse de Güneydoğu'dan gelen fındık işçilerinden memnun olduğunu ve işlerini hakkıyla yerine getirdiklerini kaydetti.



