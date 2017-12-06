Batı Karadeniz'de fırtına

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde dalga boyu 4 metreyi buldu.
Gün içinde görülen fırtına, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı yaklaşık 30 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla kıyı kesimlerde dalga boyunun 4 metreyi bulduğu öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve balıkçıların fırtınaya karşı dikkatli olmalarını istedi.
Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, fırtınanın etkisinin sabah saatlerinde azalacağı bildirildi.