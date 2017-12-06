Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Batı Karadeniz'de fırtına

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde dalga boyu 4 metreyi buldu.Gün içinde görülen fırtına, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı yaklaşık 30 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına...

Batı Karadeniz'de fırtına

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde dalga boyu 4 metreyi buldu.

Gün içinde görülen fırtına, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı yaklaşık 30 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla kıyı kesimlerde dalga boyunun 4 metreyi bulduğu öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve balıkçıların fırtınaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, fırtınanın etkisinin sabah saatlerinde azalacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakoca
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5