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Batı Karadeniz'de fırtınada bazı tekneler zarar gördü

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan balıkçı tekneleri battı - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş: - "Teknelerimizi korunaklı bölgeye çekmemiz gerekiyordu. Tekne çokluğundan dolayı yer bulamadık. Şu anda 10 tekne paramparça, kullanılamaz halde denizde duruyor" - Zonguldak'ta, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de fırtınada bazı tekneler zarar gördü

DÜZCE/ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz'de saatte 60 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki limanda bulunan balıkçı tekneleri zarar gördü.

Akçakoca'da dün akşam saatlerinden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Limanda yapılan incelemede, 10 balıkçı teknesinin battığı tespit edildi.

Limanın içindeki balıkçı ağları ve kurulan panayırda da hasar oluştu. Balıkçılar limandaki teknelerini kurtarma çalışması yaptı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limanın korunaksız olmasından dolayı fırtınanın zarar verdiğini söyledi.

Dalgaların rıhtımı aştığını aktaran Karakaş, şöyle dedi:

"Teknelerimizi korunaklı bölgeye çekmemiz gerekiyordu. Tekne çokluğundan dolayı yer bulamadık. Şu anda 10 tekne paramparça, kullanılamaz halde denizde duruyor. Alınması da imkansız, parçalar halinde olmuş teknelere dokunamıyoruz. Karada bulunan tekneler de bir o kadar kullanılamaz halde."

Karakaş, birçok balıkçı ağının da Karadeniz'de kaybolduğunu, zararın 400 bin lira civarında olduğunu ifade ederek, havanın böyle gitmesinin beklendiğini, daha sonra ne yapacaklarını düşüneceklerini bildirdi.

- "Zarar da gittikçe artıyor"

Karakaş, şiddetli dalgalarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Liman içindeki tekneler de sıkıntılı durumda. Bu dalgalara karşı kim durabilir? Gerçekten çok şiddetli. Daha fazla yükseleceğini tahmin etmiyoruz, inşallah yükselmez. Dalgalar limana vurmaya devam ediyor, zarar da gittikçe artıyor." sözlerine yer verdi.

Balıkçılardan Şafak Şahin, 50 yıldır limanda böyle bir doğal afetle karşı karşıya kalmadıklarını belirterek, "Akşamdan beri buradayız, uğraşıyoruz. Limanın içinde bulunan teknelerimizi güvenli bölgeye almaya çalışıyoruz ama teknelere yaklaşamıyoruz. Karada bulunan tekneler de gitti gidecek." dedi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı, dalgalara rağmen limanda yürüyüş yapmak isteyen ve dalgayla ıslanan bir vatandaş zor anlar yaşadı.


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AkçakocaDüzceŞiddetli FırtınaZonguldak
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