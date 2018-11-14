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Batı Karadeniz'de hamsi sezonu bereketli başladı

- Akçakoca limanında denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönüyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Gırgırlar 300-400 kasayla limana yanaşmaya başladı. Teknelerden alınan hamsi, boşaltılıp piyasaya sunulmaya başlandı"

Batı Karadeniz'de hamsi sezonu bereketli başladı
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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bereketli geçen palamut sezonunun bitmesinin ardından hamsi avına çıkan balıkçıların yüzü, avladıkları bol miktarda hamsiyle gülüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi avına çıkan balıkçıların limana yanaştığını söyledi.

Hamsi avcılığının devamının geleceğini ifade eden Karakaş, "Balıkçılar dün akşam itibarıyla parça parça Akçakoca Limanı'ndan çıkmaya başladı. Gırgırlar 300-400 kasayla limana yanaşmaya başladı. Teknelerden alınan hamsi, boşaltılıp piyasaya sunulmaya başlandı. Şu anda aldığımız haberlere göre, hamsinin devamı gelecek. Diğer teknelerin de bölgemizde hamsi avcılığı başladı. Yarın daha iyi olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "Bir tekne 5-6 ton hamsiyle limana dönüyor"

Karakaş, balıkçıların limana bol hamsiyle döndüğünü aktararak, "Normalde teknelerde 200, 300 ve 400 kutu şeklinde geliyor. Bu da günlük 5-6 ton hamsiye tekabül ediyor. Bu da piyasayı karşılamakta. İnşallah hamsi çıktıkça, avcılık yapıldıkça fiyatlar da daha da düşecektir. Hamsinin ilerleyen günlerde 7 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Limanda araçlara yüklenen hamsi, satışa sunulmak üzere iç bölgelere gönderiliyor.

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