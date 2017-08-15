Batı Karadeniz'de yerli karpuz üretimi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındığa alternatif olarak üretilen karpuzlar pazar yerinde satışa sunuluyor.

Akçakoca'da fındığa alternatif olarak ekilen karpuzda hasat yapan çiftçiler, mahsulünü Kapalı Pazar yerinde satışa sunmaya başladı. Yerli karpuzun kilogramı 1,5 liradan satılıyor.

Bahçesinde yetiştirdiği karpuzları pazarda satışa sunan Gülten Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de yetişen karpuzun rağbet gördüğünü söyledi.

Fındık bahçesinin yanındaki iki dönümlük araziye karpuz ektiğini anlatan Acar, "Fındığın yanında ek gelir olsun diye eşimle birlikte meraklı olduğumuz için karpuz ektik. Herkes çok beğendi, biz de bu yıl fidelerimizi çoğaltıp satış yapmak istedik. Satışlar çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Acar, "Adana karpuzunun yanında yerli karpuz çok daha fazla tercih ediliyor. Bir alan haftaya tekrar gelerek aynı karpuzdan alıyor. Hatta Ankara ve İstanbul'dan tatile gelen turistler, tadına baktıktan sonra 10 tane birden alıyorlar." dedi.





- "Karadeniz toprakları bereketli"

Acar, satışların yanında hasadın da iyi gittiğini ifade ederek, "Satışlarımız şu anda gayet iyi. Tezgahın önü bir an olsun boş durmuyor. Tarlada da durum gayet güzel. Karadeniz toprağını herkes bilir, buralar bereketli topraklar. Ne eksek karşılığını alıyoruz. Biz kazanç sağlarken müşterilerimiz de sıcaklarda karpuz serinliği ile mutlu oluyor." şeklinde konuştu.