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"Batı Karadeniz'in incisi" yılbaşına hazır

- Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Yemenici: - "Yılbaşı için gerekli hazırlıkları yaptık, işletmelerimizin de hazırlıkları tamam. İstanbul ve Ankara'daki vatandaşlarımızı yılbaşı tatili için bölgeye en yakın ve bölgenin en güzel tatil beldesi olan Akçakoca'ya bekliyoruz"

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz"in önemli turizm ilçesi olan Akçakoca'daki oteller, yılbaşı öncesi yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde otellerde doluluk yaşandığını ve rezervasyonlar çerçevesinde ilçede güzel bir yılbaşı geçirileceğini söyledi.

Yılbaşı için turizmci ve otelcilerin hazırlıklarını tamamladığını aktaran Yemenici, şöyle konuştu:

"Yılbaşı için gerekli hazırlıkları yaptık, işletmelerimizin de hazırlıkları tamam. İstanbul ve Ankara'daki vatandaşlarımızı yılbaşı tatili için bölgeye en yakın ve bölgenin en güzel tatil beldesi olan Akçakoca'ya bekliyoruz. Akçakoca'ya gelen misafirlerimiz buradan mutlaka mutlu dönecekler. Bizler zaten tüm yıl boyunca bu yoğunluğu yaşamak için çabaladık."

Otellerde doluluk yaşandığını vurgulayan Yemenici, "İlçemizdeki tesislerde yüzde 80 oranında doluluk var. Bu bizi mutlu ediyor, inşallah misafirlerimizin de turizmcilerimizin de yüzleri gülecek. Güzel bir yılbaşı geçireceğiz." dedi.

Yemenici, yılbaşı haricindeki tanıtım ve planlama çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.


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