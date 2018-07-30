Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da geçen yıl kötü bir sezon geçiren gırgır ve trol balıkçıları, yeni av sezonu için hazırlıklara başladı.

Yeni sezona teknelerine bakım yaparak hazırlanan Akçakoca'daki balıkçılar, palamut, lüfer, istavrit ve çinekop için ağlarını sulara bırakacakları 1 Eylül tarihini bekliyor.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz'de yeni sezon için gözlem yaptıklarını aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl ki sezon, şuanki görüntülere göre çok iyi olacak. İyinin üzerinde bir görüntü var. Palamut, lüfer, istavrit ve çinekopta iyi bir görüntü var. Palamut kendisini biraz erken gösterdi. Deniz sıcaklığının normal seviyeden 1-2 derece yukarıda olması biraz düşündürücü ama bu şartlarda Karadeniz'de güzel bir potansiyel var."

Deniz sıcaklığının düşmesi ile 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceklerini ifade eden Karakaş, "Şu an için balıkçıların umudu palamut. Böyle bir beklentimiz var. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Gelecek sezon balık ucuz olacaktır. Hem tüketici hem de balıkçı için iyi bir sezon olacak." diye konuştu.