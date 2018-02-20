Batı Karadenizli balıkçılardan

DÜZCE (AA) - Sabahın erken saatlerinde denize açılan ve limana boş kasalarla dönen Batı Karadenizli balıkçılar, "erken paydos" dedi.

1 Eylül'de av yasağının kalmasının ardından "Vira Bismillah" diyerek büyük umutlarla denize açılan balıkçıların birçoğu, 15 Nisan'da av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay kala balığa gitmekten vazgeçti.

"Masrafları karşılamıyor" diyerek Karadeniz'e açılmayan balıkçılar, gemilerini Akçakoca Limanı'na demirledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çok kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz'de artık balık avcılığının sonuna gelindiğini ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Artık balık yok denecek kadar az miktarda. Bunu da zaten balık fiyatları kendini gösteriyor. Barbun balığının kilosu 60 liraya kadar çıkmış durumda. Az irisi 40 lira civarında. Mezgit 30 lira civarında. Hamsi gelmiyor artık. Bazen Gürcistan, bazen Marmara'dan İzmir hamsisi geliyor. Levrek de çıkmaz oldu. Tek tük çıkıyor. Geçen ay az miktarda çıkıyordu, o da bu ay kayboldu. Kalkan balığı da çok az çıkıyor. Fiyatı da aşırı yüksek. Yani şu anda Karadeniz'de avlanabilecek balık yok."

Birçok balıkçının denize çıkmadığını vurgulayan Karakaş, çok az sayıda teknenin denize açıldığını, onun da günlük masrafları çıkarmadığını belirtti.

Karakaş, balıkçıların günü kurtarmaya çalıştığına değinerek, "Olduğu kadar avlanıyorlar. Yasağı beklemeye gerek yok. Kimsenin de yasağı bekleyeceğini zannetmiyorum. Şu anda paydos edilmiş durumda. Ereğli'de bile tekneler denize çıkmıyor. Her taraf aynı şekilde. Erken paydos diyebiliriz. Görüyorsunuz Akçakoca balıkçı barınağı bomboş duruyor. Dükkanı kapattık desek yeridir yani." diye konuştu.



