Batı Şeria ile Gazze'de on binlerce Filistinli meydanlara döküldü

RAMALLAH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını açıklamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze'nin bazı bölgelerinde düzenlenen protesto gösterilerinde Filistinliler, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

Trump'ın Kudüs kararının ilanından sonra Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil, Beytüllahim, Kalkiliya, Tubas, Nablus ve Eriha kentlerinde binlerce Filistinli meydanlara döküldü.

Ana cadde ve meydanlarda bir araya gelen binlerce Filistinli, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Ramallah'taki gösteride ABD ve İsrail bayraklarını yakan Filistinliler, ABD Başkanı Trump aleyhine slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, Filistinli Ulusal ve İslami Güçler heyeti tarafından yayımlanan ortak bildiride, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında genel greve gidileceği duyuruldu. Bildiride, ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösterilere devam edilmesi çağrısında da bulunuldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliya beldeleri ile Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ABD Başkanı Trump aleyhine gösteri düzenleyen on binlerce Filistinli, büyük bir öfkeyle ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Filistin bayraklarıyla meydanlara çıkan Filistinliler, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu yönünde sloganlar attı, araç lastiklerini yaktı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal yeni bir boyuta taşındı

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Muhabir: Eshat Fırat