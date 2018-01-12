Batı Şeria şehidini uğurladı

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde ABD’nin Kudüs kararını protesto eden göstericilere yaptığı müdahale sırasında şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Nablus Hastanesinden teslim alınan Kaynu'nun naaşı, Irak Burin köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde sık sık intikam sloganları atıldı. Kaynu'nun naaşı cenaze namazının ardından köyün mezarlığına defnedildi.



Kaynu, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Irak Burin köyündeki müdahalesinde vurulmuş, kaldırıldığı Özel Nablus Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Aralık'tan bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria ve Gazze sınırı gösterilere sahne oluyor.







