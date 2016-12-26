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Batı Şeria'da gerginlik

- Nablus'taki "Yusuf makamı"na baskın düzenleyen fanatik Yahudi grup ile Filistinliler arasında arbede çıktı

Batı Şeria'da gerginlik

NABLUS (AA) – Yüzlerce fanatik Yahudi'nin İsrail askerleri eşliğinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamı"na girmesi üzerine durumu protesto eden Filistinliler ile Yahudiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı"na giren yüzlerce kişilik Yahudi grup ile bölge sakinleri arasında arbede çıktığı belirtildi.

Olaylara müdahale eden İsrail askerlerine Filistinlilerin taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdiği kaydedilirken, çıkan arbedede ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yahudiler, "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğuna işaret ederek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor.

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Batı şeriaIsrailNablusYusuf Makamı
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