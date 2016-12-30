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Batı Şeria'da gösterilere müdahale

- İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarı karşıtı düzenlenen gösterilere müdahalesinde Filistinliler ile eylemlere katılan yabancı protestocular atılan gazdan etkilendi - Askerler, müdahale sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria'da gösterilere müdahale

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu onlarca Filistinli ile eylemlere katılan yabancı protestocuların atılan gazdan etkilendiği bildirildi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı gösteriler düzenlendiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu onlarca Filistinlinin ve onlara destek için gösteriye katılan yabancıların boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Askerlerin ayrıca Nablus'un batısındaki Kefr Kadum beldesindeki gösteriler sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail yönetimi, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından saldırılara engel olma gerekçesiyle 2002'de Ayrım Duvarı'nın inşasına başlamıştı.

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Batı şeriaGösteriIsrailYahudi Yerleşim Birimleri
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