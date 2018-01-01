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Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesi

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.Filistin hükümet sözcüsü...

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesi

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yayımladığı yazılı açıklamada, Likud Partisi Merkez Komitesinin, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendiren Mahmud, açıklamasında "Filistin, ebedi başkenti Kudüs'le birlikte geçmişte olduğu gibi Arap bölgesi olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Mahmud, İsrail'in mevcut dönemde hızlı ve tehlikeli adımlar atmaya başladığına dikkati çekerek, uluslararası topluma bu çerçevede aldığı kararları uygulaması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.




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Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaKudüs
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