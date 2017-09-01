Batı Trakya'da Kurban Bayramı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı, Kurban Bayramı namazını kılmak için toplandı.

Gümülcine ve İskeçe’deki camilerde bayram namazı kılan Türkler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Gümülcine'de, seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği tarihi Eski Cami, Müslümanlar tarafından dolup taşarken, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete de bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve SYRİZA'ın İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek ile İskeçe'nin Büyük Öksüzler köyünde eda etti.

Bu arada, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel halka açık bayram tebrikinin, kurban kesimi nedeniyle bayramın 3. günü yapılacağı bildirildi.

Bayram vesilesiyle Türk dernekleri Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli kültürel faaliyetler yapılırken, köylerde de davul zurna eşliğinde özel "Deve Geceleri" düzenlenecek.

- Atina'da Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı

Yunanistan'ın cami bulunmayan başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen Atina OAKA Stadyumu'nda ve kendi imkanlarıyla kurdukları kentin çeşitli yerlerindeki yer altı mescitlerinde kıldı.

Başkent Atina'da farklı ülkelerden binlerce Müslüman kılınan namazların ardından birbirleriyle bayramlaştı.

- Selanik'te camiler açılmadı

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik'te de kentteki camilerin ibadete kapalı kalması nedeniyle bölgede yaşayan Müslümanlar bayram namazını açık alanda kıldı.

Erken saatlerde Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazını dernek yakınındaki parkta kıldı.

Atina'da, geçen yıl başlayan cami inşaatının nisan ayında tamamlanması planlanmış ancak çeşitli gerekçelerle 3 kez ertelenmesinin ardından açılışın bu yılın sonuna kaldığı bildirilmişti. Selanik'te ibadete açık cami bulunmaması nedeniyle Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nde oluşturulan mescit bir süre önce yasa dışı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı.