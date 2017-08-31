Batı Trakya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

GÜMÜLCİNE (AA) - MEHMET HATİPOĞLU - Batı Trakya’da, Kurban Bayramı öncesinde Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Gümülcine ve İskeçe kentlerinde çarşı ve pazarlarda bayram telaşı yaşanıyor.

Yunanistan'da etkisini sürdüren ekonomik krize rağmen kurban kesimi geleneğini devam ettirmeye çalışan Türkler, imkanları dahilinde kurban almak için pazarları ziyaret ediyor.

Arefe günü bayram alışverişi nedeniyle pazarlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekiyor.

Gümülcine Çarşısında şekerci dükkanı işleten 46 yaşındaki İlhan Hacı Şerafettin, piyasada bayram öncesinde diğer günlere oranla hareketlilik yaşandığını belirterek, vatandaşların ikramlık olarak şeker ve kuruyemiş aldığını söyledi.

Kent merkezinde giyim dükkanı sahibi 39 yaşındaki Mustafa Şerif, bayrama yakın işlerin canlandığını dile getirdi.

Çarşı esnafının kriz nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Şerif, “Hamdolsun, bugünlerde işlerimiz iyi gidiyor. Dileğimiz bu durumun diğer günlere de yansıması” dedi.

Gümülcine’nin tarihi Sobacılar Çarşısında bıçakçı dükkanı bulunan Mustafa Hacıhüsrev de kurban bayramı dolayısıyla müşterilerin arttığını ifade ederek, bayrama hazırlanan vatandaşların bıçak, mangal gibi ürünler satın aldığını ifade etti.

- Kurban satışları beklenen düzeyde değil

Gümülcine'de Harmanlık Mahallesi'nde kurulan geleneksel kurban pazarında satış yapanlar, kurbanlık sayısında artış yaşandığını ancak ekonomik kriz nedeniyle satışların bu yıl da beklenilen düzeyde olmadığını belirtti.

İlçeye bağlı Bulatköy’de hayvan yetiştiriciliği yapan 44 yaşındaki Ahmet Bekir, kurban kesenlerin sayısında büyük düşüş olduğunu dile getirerek, "Vatandaş zorda. Satışlar bu yıl da kesat. Pazardaki kurbanlıkların büyük bölümü geçen yıldan kalma." dedi.

Rodop ilinin dağlık kesimindeki Hacıören köyünden ürünlerini satmak için eşi ve çocuğuyla Gümülcine pazarına gelen 35 yaşındaki Mehmet Deli de henüz satış yapamadığını söyledi. İki gündür ailesiyle pazarda bulunduğunu belirten Deli, “İnsanlar fiyatların düşmesi için son anı bekliyor. İşler umut ettiğimiz gibi çıkmadı. Bundan sonra ne olur Allah bilir." diye konuştu.

- Bayram mesajlarında birlik, beraberlik dilekleri

Bayram hazırlıkları çerçevesinde kent ve köylerde Türk evlerinin yol duvarları kireçle boyanırken, camilerde temizlik yapıldı. Bayram dolayısıyla azınlık okulları bir hafta tatil edildi. Türk dernekleri yayımladıkları bayram mesajlarında, birlik, beraberlik ve dayanışma dileklerini ifade etti.

Batı Trakya’da, bayram vesilesiyle Türk dernekleri Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli kültürel faaliyetler düzenliyor. Köylerde ise gönüllü gençlerin katıldığı davul zurna eşliğinde özel "Deve Geceleri" yapılıyor. Bu etkinliklerde toplanan yardımlar daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ya da hayır amaçlı olarak kullanılıyor.