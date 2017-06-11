Batı Trakya'da ramazan gelenekleri yaşatılıyor

GÜMÜLCİNE (AA) – Batı Trakya’da, Gümülcine Türk Gençler Birliğinin (GTGB) bu yıl Gümülcine seçilmiş müftülüğü ile ortaklaşa düzenlediği iftar davetinde, Batı Trakya’nın hemen her köşesinden soydaşlar bir araya geldi.

Gümülcine’de çarşı içerisinde bulunan GTGB’nin bahçesinde düzenlenen iftar programına yoğun katılım nedeniyle dernek binasının çevresindeki sokaklara da iftar sofraları kuruldu.

İftara, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, SYRİZA’nın Gümülcine ve İskeçe milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türk Hava Yolları (THY) Selanik temsilcisi Utku Yazan, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar vaktinde okunan ezanın ardından dualarla oruçlar açıldı. Çok sayıda kadın ve çocukların da hazır bulunduğu iftarda İskeçe seçilmiş Müftüsü Mete tarafından yemek duası yapıldı.

Başkonsolos Akıncı konuşmasında, harika bir manzara ile karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, “Aynı sofrada aynı yemeği paylaşarak, aynı anda yemeğe başlayarak, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdik. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gümülcine Müftülüğünü, Türk Gençler Birliğini ve özellikle de bunun için günlerdir emek sarf eden, çalışan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

GTGB’nin bahçesindeki çınar ağacının altında düzenlenen iftar programının aslında iki ulu çınarın gölgesinde gerçekleştiğini belirten Akıncı, “Bunlardan biri 90 yıllık bir kurum olan Gümülcine Türk Gençler Birliği. Diğeri de en çok bizi, Türk milletini temsil eden bu çınardır. Kökü toprağın derinliklerine inen ve dalları geleceğe doğru uzanan ve ecdadımızın her bir köşesine gittiği bu topraklardaki bu ulu çınar gerçekten bizi temsil ediyor. Ümit ederim bu topraklarda sizlerin varlığı bu çınar gibi verimli olsun ve kıyamete kadar devam etsin. Hepinizi en derin muhabbetle selamlıyorum, şimdiden bayramlarınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Müftü Şerif, iftar programının asıl hedefinin yemek değil, bir araya gelmek olduğunu belirterek, “Gaye, bayram öncesi birbirimizle selamlaşmak, kucaklaşmak. Bu akşam bunu gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kuran-ı Kerimleri kabul etsin. Bizlere tekrar bir arada buluşmayı nasip etsin” dedi.

İslam aleminin olduğu gibi, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının da birlik ve dayanışmaya muhtaç olduğunu ifade eden Şerif, “Birbirimize bağlanmak, sarılmak, bir arada olmak, iri olmak, diri olmak mecburiyetindeyiz. Bu akşam burada bu coşkuyu gördüğümüz için, bu coşkuyu bizlere yaşattığınız için tüm katılanlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

SYRİZA Gümülcine Milletvekili Mustafa, ramazanın, dayanışma duygularının yükseldiği, pekiştiği ve üst aşamalara vardığı bir dönem olduğunu belirterek, “Bu açıdan toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İftar davetindeki birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa şöyle devam etti:

“Ramazan gerek oruç tutarak, inanarak, gerekse kültür geleneğimizin bir parçası olarak bu coşkuya katılan tüm insanlarımızın kutladığı, nefsimizle mücadele, mağfiret, dayanışma duygularının geliştiği bir dönemdir. Kadir Mevla’m, bu tür uğraşılarda herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bizler 'Komşusu açken tok yatanların aramızda yeri yoktur' diyen anlayışın, geleneğin çocuklarıyız, devamcılarıyız. Bu güzel birlikteki temennim, bütün gelmişlerimiz geçmişlerimiz bu güzel ortamdan haberdar edilsin, bulundukları yerde mutlu olsunlar. Bu güzel birlikteliği Kadir Mevla’m daha nice yıllarda bizlere nasip kısmet eylesin.”

SYRİZA İskeçe milletvekili Zeybek de davette emeği geçenleri tebrik ederek, “Allah’tan hepimizi bayrama ulaştırmasını dilerim. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

- Batı Trakya’da ramazan gelenekleri

Batı Trakya'da, ramazanda düzenlenen etkinlikler, Türk azınlığın bir araya gelmesini sağlarken eski gelenekler de yaşatılmaya çalışılıyor.

Ramazan ayı boyunca, başta seçilmiş müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri tarafından düzenlenen dini programlar ve geniş katılımlı iftarlarda Türk azınlığın yaşadığı üç ilden soydaşlar bir araya gelme fırsatı buluyor. Ramazanla birlikte bölgede İslam ve Türk gelenekleri de ayrı bir canlılık kazanıyor.

Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Köylerde ise gönüllü gençlerin iftar vaktinde çaldığı davulların sesi iftar saatinin geldiğini haber veriyor. Geleneklerine sahip çıkan Batı Trakyalı Müslümanlar, sahura da davul sesleri ile uyanıyor. Köylerde kurulan geniş katılımlı iftar sofralarında yöresel Türk yemekleri tercih ediliyor.