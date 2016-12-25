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Batı Trakya'daki müftülüklere ve vakıflara Yunanistan'ın idareci ataması

-Dimetoka’da müftü naibi Damatoğlu görevden alınırken, yerine Aliosman atandı

Batı Trakya'daki müftülüklere ve vakıflara Yunanistan'ın idareci ataması

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da, Atina'nın Dimetoka (Didimotiho) Müftülüğüne naip atadığı Mehmet Şerif Damatoğlu, görevden alındı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Yerinden İdare Genel Sekreterliği’nin resmi internet sitesinde yayımlanan 88871 sayılı kararnamede, “Damatoğlu’nun görevine 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren son verildiği, boşalan müftülük makamına daimi müftü atanıncaya kadar Hamza Osman Aliosman’ın naip olarak atandığı” belirtildi.

Bakanlık kararnamesinde, ölüm nedeniyle boşalan Dimetoka Müfülüğü'ne 1986 yılında müftü naibi olarak atanan Damatoğlu’nun görevine neden son verildiği konusunda bilgi verilmedi.

Yunanistan’da, Batı Trakya’da müftülerin Müslüman toplum tarafından seçimle belirlenmesini öngören 2345 sayılı yasanın 1985 yılında iptal edilmesinin ardından parlamentoda 1991’de onaylanan ‘Müslüman Din Adamları Hakkında’ isimli 1920 sayılı yasaya göre, Müslüman Türk azınlığın dini liderleri müftüler ve azınlığa ait Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç'taki vakıfların idare heyetleri atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlığın bu uygulamalara karşı olan ciddi itirazları ise Yunan yönetimi tarafından kabul görmüyor.

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