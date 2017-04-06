Batman Belediye Başkan Vekilli Aksoy:

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, "Belediyeciliği halka hizmet yolu olarak görmekten ziyade, burayı siyasi bir üs, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktarma yeri olarak görmüş kişilerle çalışmak mümkün değildi. Elimizi vicdanımıza koyarak, belli bir dengede, kırıp dökmeden personel revizyonuna gittik." dedi.

Aksoy, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kristal Park Tesislerinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aksoy, belediye olarak hizmetlerin etkin ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olduklarını belirterek, "Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Toplumun hassasiyetlerinden istifade etmek isteyenler, çeşitli algı operasyonlarına girmek isteyebilirler. Bizim için en önemlisi toplumun huzurudur. Bizler kamusal yararı ve menfaatleri, bireysel menfaatlerimizin önüne alıyoruz. Zaman zaman 'bulanık suda balık avlamak' isteyenler olacaktır. Ben, belediye hizmetlerini yerine getirmek için atanan bir kamu görevlisiyim. Belediye başkanları, yasa ve hukuk düzenine göre belediye başkanı olurlar." ifadelerini kullandı.

Bazı belediye personelinin daha önce belediyecilik hizmeti dışında işler peşinde koştuğunu dile getiren Aksoy, kendisi görevlendirildikten sonra hukuk çerçevesinde personel revizyonuna gittiklerini bildirdi.

Aksoy, belediyenin siyasi bir üs veya terör örgütlerinin üssü olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyeciliği halka hizmet yolu olarak görmekten ziyade, burayı siyasi bir üs, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktarma yeri olarak, belediye tesislerini şiddet olaylarında kullanılacak molotofkokteyli hazırlama yeri olarak görmüş, belediye araçlarını suikastlarda, bombalı eylemlerde kullanmakta, buna yardımcı olmakta, aracılık etmekte bir sakınca görmemiş kişilerle çalışmak mümkün değildi. Göreve geldiğim gün, suça karışmayan, terör örgütlerine bulaşmayan, helal para kazanma derdinde olanlarla, halka hizmet eden insanlarla çalışacağımı belirttim. 'İnsanların siyasi fikirlerine göre onlara işlem yapmamız mümkün değil.' demiştim. Elimizi vicdanımıza koyarak belli bir dengede, kırıp dökmeden personel revizyonuna gittik. Siyasi fikir sahibi olmak ayrı, terörist olmak, teröre destek vermek, teröre zemin hazırlamak ayrı bir şeydir. Buna tabi izin vermemiz mümkün değildir."