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Batman Belediyesinden engellilere ücretsiz tatil

- Görevlendirme yapılan belediye, kentte yaşayan bir grup engelliyi Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Avşa Adası'na tatile gönderdi

Batman Belediyesinden engellilere ücretsiz tatil

BATMAN (AA) - Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentte yaşayan bir grup engelli Balıkesir’in Avşa Adası'na tatile gönderildi.

Belediyenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla engelliler için 4-12 Eylül'de tatil planlandı.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, hayatın her alanında engellilerin yanında olduklarını belirtti.

Aksoy, engellilerin gezmesi, tatil yaparak dinlenmesi için bir ilki daha hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Engelli vatandaşlarımız bizim canımız. Unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız. Umarız onlar için bu tatil yararlı olur ve moral depolayıp Batman'a dönerler." ifadelerini kullandı.

Görme, zihinsel ve ortopedik engellileri Basın Kavşağı'nda uğurlayan Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi Başkanı Adnan Sapancı da desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür etti.

Aksoy'un toplumun diğer kesimlerine olduğu gibi engellilere yönelik de elinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyen Sapancı, "Mutluyuz çünkü engelli arkadaşlarımız ilk kez denizle buluşacak. Ailelerin ekonomik durumları göz önünde bulundurulduğunda, bu tür desteklerin olmaması durumunda arkadaşlarımızın denizle buluşması mümkün görünmüyor. Sevincimizi kelimelerle ifade edemiyorum. diye konuştu.

Daha sonra engelliler karayolu ile gidecekleri Avşa Adası'na uğurlandı.

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Batman Belediyesinden Engellilere ücretsiz TatilErtuğ Şevket Aksoy
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