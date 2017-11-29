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Batman Havalimanına yönelik havan topu saldırısı

- Geçen yıl 8 Şubat'ta gerçekleştirilen saldırının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Zanlının adresinde yapılan aramada, 49 kilogram C4 patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 tabanca, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Batman Havalimanına yönelik havan topu saldırısı

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçen yıl Batman Havalimanı'na havan topu ile düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla bölge halkının da desteğiyle terör örgütü PKK ile mücadelenin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda, 9 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 Şubat 2016 tarihinde Batman Havalimanı'na yapılan havan topu saldırısının faillerinden birisinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, zanlının adresinde yapılan aramada ise 49 kilogram C4 tipi patlayıcı, seyyar dipçikli kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın yakalanması akabinde yürütülen operasyonda 7 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Bölgemizdeki vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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