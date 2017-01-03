Batman merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

BATMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)/ PDY'nın yapılanmasına yönelik, Batman merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheliden 21'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen aralarında eski vali yardımcısı M.S ile eski Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü A.E'nin de yer aldığı 30 kişinin yakalanması için Batman merkezli 16 ildeki 34 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alınırken, aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 9 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.



