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Batman Üniversitesinden bin rektöre Arakan mektubu

- Rektör Prof. Dr. Durmuş, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlarına dikkati çekmek için dünyanın çeşitli yerlerindeki bin üniversiteye 6 dilde mektup gönderdi - Prof. Dr. Durmuş: - "O kardeşlerimiz bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda destek verdiler. Şimdi millet olarak bizler de onların yanında olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyoruz"

Batman Üniversitesinden bin rektöre Arakan mektubu

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, çeşitli ülkelerdeki bin rektöre 6 dilde gönderdiği mektupla, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlarına dikkati çekti.

Prof. Dr. Durmuş, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 6 dilde yazdığı mektupları, ülkedeki tüm üniversite rektörlerine gönderdi.

Mektuplar, İngiltere Cambridge ve Oxford, Amerika Johns Hopkins ve Michigan, Japonya Kyoto üniversiteleri ile Estonya Tallinn University Of Technology, Macaristan Central European University, Almanya University Of Bremen, Rusya National Research University Higher School Of Economics gibi üniversitelerin rektörlerine de yollandı.

Prof. Dr. Durmuş, toplam bin rektöre gönderdikleri mektupla, Myanmar ordu güçlerince yapılan katliamları bilim dünyasına duyurarak onları harekete geçirmek istediğini söyledi.

İnsanlık görevini yerine getirmek için hümanist yaklaşımla bir yazı kaleme aldığını belirten Durmuş, "İnşallah onlar da bu konuda hassas davranırlar. Bilim adamlığı, bilim insanı kimliklerini ön plana çıkararak dünyaya bu vahşeti duyururlar, ellerinden gelen gayreti gösterirler. Bilim insanlığı bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

Bu vahşete karşı Türkiye dışında neredeyse hiçbir ülkeden yeterince ses çıkmadığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"İslam ülkelerinden dahi yeterince ses çıkmamaktadır. Arakan'da yaşanan vahşet, bir soykırımdır. İnsanlık suçudur. Şu anda oradaki insanlara karşı büyük bir katliam yapılmaktadır. Dünyada sadece Türkiye'nin yardımları var. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük kişisel çabasıyla bir şeyler yapmaya ve oradaki vahşeti duyurmaya çalışıyor. Bizler de bilim insanları olarak bu vahşete duyarsız kalamazdık. Bu nedenle hem Türkiye'deki hem de dünyadaki rektörlere mesaj yolladık. Karınca misali ağzımızda su taşıyoruz."

- "Yüreğimiz kan ağlıyor"

"Bu vahşet dursun, içimizdeki insanlık ölmesin." diyen Durmuş, "Sadece ve sadece inançlarından dolayı hiç kimse, 21. yüzyılda, insan hakları çağı olduğu iddia edilen bir yüzyılda katledilmesin. İnşallah bu alev söner ve Müslümanlar, oradaki insanlar, inançlarından dolayı zulme, katliama uğramaz. Yüreğimiz sızlıyor, bir şeyler yapamıyoruz, yüreğimiz kan ağlıyor. O kardeşlerimiz bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda destek verdi. Şimdi millet olarak bizler de onların yanında olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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