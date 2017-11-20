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Batman'da 2 katlı ev çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

- Kozluk ilçesinde çöken kerpiç evin altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'da 2 katlı ev çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde iki katlı evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan barınağı çöktü.

Oolay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti, aynı aileden Ebubekir (17), Nazlı (12), Hülya (26), Serdem (61), Yunus Emre (10) ve Mehmet Azrak (23) yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yıkılan barınakta çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi.




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