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Batman'da 35 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da yasa dışı yollarla yurda giren 35 kaçak göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol...

Batman'da 35 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da yasa dışı yollarla yurda giren 35 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama esnasında bir minibüste yapılan aramada 35 yabancı uyruklu şahıs ile onlara organizatörlük yaptığı düşünülen 1 şüpheli yakalandı.

Organizatör gözaltına alındı, 35 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Batman Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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Anahtar Kelimeler:
BatmanKaçak Göçmen
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