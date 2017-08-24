Batman'da 35 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da yasa dışı yollarla yurda giren 35 kaçak göçmen yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama esnasında bir minibüste yapılan aramada 35 yabancı uyruklu şahıs ile onlara organizatörlük yaptığı düşünülen 1 şüpheli yakalandı.

Organizatör gözaltına alındı, 35 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Batman Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.





