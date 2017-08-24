Batman'da 4 bin 300 dezavantajlı öğrenciye spor malzemesi

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, spor eğitimi alan 4 bin 300 dezavantajlı öğrenciye spor malzemesi yardımında bulundu.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, belediye spor tesislerinde 18 ayrı branşta spor eğitimi alan 4 bin 300 dezavantajlı öğrenciye spor malzemesi yardımı yapılması dolayısıyla Aydınkonak Spor Kulübü sahasında düzenlenen törende, belediye kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmasının önüne geçildiğini söyledi.

Aksoy, 18 ayrı branşta 4 bin 300 öğrencinin belediye tesislerinde spor eğitimi aldığını belirterek, çocukların ülkenin geleceği olduğunu aktardı.

"Biz biliyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz bizim fidanlarımız, onların üzerine titremek zorundayız. Onları eğitim, spor ve sosyal alanlarda çok iyi yetiştirmek zorundayız. Onların mutluluğu bizim geleceğimiz. Göreve başladığımız ilk günden beri hep bu anlayışla çocuklarımız ve gençlerimizle ilgilendik. Onların daha iyi yetişmesi, müreffeh ve huzurlu olmaları için elimizden gelen her şeyi, diğer kentsel hizmetlerin yanında sunmaya çalıştık." diyen Aksoy, küçük yaşta sunulan imkanlarla artık çocukların terör örgütlerince kandırılarak dağa kaçırılmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Toplumun hiçbir kesiminin artık taş atan çocuk istemediğini bildiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Artık, gencecik çocuklarımızın hain odaklarca, terör baronlarınca, kan içicilerce kandırılıp, dağlarda ölmelerine gönlümüz razı olmuyor. İstiyoruz ki çocuklarımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güzel okullarda okusunlar, güzel salonlarda spor yapsınlar, mutlu olsunlar, mutlu yaşasınlar. Bu belediyenin kaynaklarını, bu şehrin insanları için harcayacağız. Biz sizin paranızı çarçur etmeyeceğiz, sizin paranızın sizlere kurşun, mutsuzluk ve kan olarak dönmesi için kurulmuş kumpasları boşa çıkaracağız."

Dağıtılan spor malzemelerinin yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu dile getiren Aksoy, "Maalesef nice milyonlar bugüne kadar çarçur edildi, ihanetin, hainliğin değirmenine su olarak gitti ama bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Batman'da yaşayan herkesin, Antalya'da, Muğla'da, İstanbul'da yaşayan herkes gibi kaliteli ve iyi şartlarda, insan gibi yaşamaya hakkı vardır." dedi.

Daha sonra öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.