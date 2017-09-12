Batman'da 4 günde 419 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da son 4 gün içerisinde yasa dışı yollarla yurda giren 419 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda ve arama faaliyetlerinde 4 günde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 419 kaçak göçmen yakalanarak 19 Mayıs Spor Salonu'na götürüldü.

Kaçak göçmenlerden yaşlı, hamile, hasta olanlar ile Türkiye'de yakını bulunanların Türkiye'de kalacağı, diğerlerinin ise Batman Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.



