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Batman'da ahırın çökmesi sonucu 180 keçi telef oldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde çöken ahırda 180 keçi telef oldu.Yücebağ beldesi Karşıyaka Mahallesi'nde Kemal Bardakçı'ya ait ahır çöktü.Çöken ahırdaki 200 keçiden 180'i telef oldu. Keçilerinin tek geçim kaynağı olduğunu...

Batman'da ahırın çökmesi sonucu 180 keçi telef oldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde çöken ahırda 180 keçi telef oldu.

Yücebağ beldesi Karşıyaka Mahallesi'nde Kemal Bardakçı'ya ait ahır çöktü.

Çöken ahırdaki 200 keçiden 180'i telef oldu. Keçilerinin tek geçim kaynağı olduğunu belirten 10 çocuk babası Bardakçı, borçla aldığı hayvanlarının parasını yılbaşında ödemesi gerektiğini, çok zor durumda kaldığını söyledi.

Bardakçı, "Telef olan hayvanlarımızı ilkbaharda almıştık. İki oğlum bir yıl boyunca onlara çobanlık yaptı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
BatmanKeçiTelef
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