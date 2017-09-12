Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Batman'da dağda yaralanan çocuk kurtarıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda kaya düşmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, 112...

Batman'da dağda yaralanan çocuk kurtarıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda kaya düşmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, 112 Acil Servis ekiplerine, Mereto Dağı'ndaki Çalışlar köyü kırsalında ailesiyle piknik yapan 14 yaşındaki Yasin Avunç'un başına kaya parçası düştüğü bilgisi geldi.

Olayın yaşandığı bölgenin dağlık olmasından dolayı ambulans ekiplerinin gidememesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE görevlileri, bir saat süren çalışma sonucu Avunç'a ulaştı.

Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BatmanMereto DağıSasonUMKE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5