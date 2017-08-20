BATMAN (AA) - Batman'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Platformu ile Kur'an Nesli Platformu tarafından 6-10 yaş grubu çocuklara 15 gün verilen namaz eğitiminin ardından Şerzan Kurt Parkı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu.

Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Beşir Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 30 il ve yüzü aşkın ilçede yüzlerce kız ve erkek çocuğuna namaz kılmayı öğrettiklerini söyledi.

Namaz kılmanın önemine işaret eden Şimşek, "Çalışmalardaki amacımız, namazı unutmuş, tabiri caizse Allah'ı unutmuş, cami, cemaat, Kur'an yolunu terk etmiş ve bundan dolayı her türlü bela ve musibete duçar olmuş bir toplumun kurtuluşunun tekrar namazla olabileceğini, kardeşliğin, huzur ve barışın camide, çocukların arasında başlayarak büyüyebileceğini ve gelişebileceğine inanarak çocuklarımızı camilerde namazla bir araya getirmektir. Bunu başardığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program yapılan dualarla sona erdi.