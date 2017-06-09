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Batman'da jandarma karakoluna terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Batman'da jandarma karakoluna terör saldırısı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kozluk-Batman karayolunun Bekirhan beldesi girişinde bulunan jandarma karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla Kozluk ve Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle Kozluk Batman karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



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Anahtar Kelimeler:
BatmanTerör SaldırısıTürkiye
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