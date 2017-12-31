BATMAN (AA) - Batman'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Batman Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin İmamı Münir Abdulcevat'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethi kadar Kudüs'ün de fethinin önemine dikkati çekti.



"Bugün Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesini ihya ederken birileri de toplumun ifsadı için her türlü çalışma ve gayret içindedirler." diyen Özkan, şöyle devam etti:



"Ekranlardan manşetlere, internet sitelerinden gazetelere kadar bütün medya unsurlarını kullanarak geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi ifsad etmeye çalışıyorlar. Bugün yaşadığımız bu coğrafyada sadece ahlaki erozyon ve maneviyat problemi yok. Küresel sömürünün temsilcileri, dünyayı sömürerek, kendilerinden olmayanı da köle olarak görmektedirler. Yanı başımızda bir Suriye meselesi var. 7 yıldır bir milyona yakın insanın öldürüldüğü, milyonlarca insanın evinden, barkından olduğu bir durumu yaşıyoruz."



- "Mekke'nin fethini Kudüs'ün fethinden ayıramayız"



Lokman, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının malumun ilanı olduğunu söyledi.



Mekke'nin fethi ile Kudüs gecesini de kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Özkan, "6 Aralık gecesi ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'le ilgili bir beyanatı oldu. Bu beyanat maalesef bizi derinden yaralamıştır. Müslümanların sessizliği bizi yaralamıştır. Trump'ın bu ifadesi ne yazık ki malumun ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün tüm Müslümanların namusu olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Kudüs, peygamberlerin, sahabelerin, Allah dostlarının emanetidir bize. Kudüs, bizim namusumuzdur, şerefimizdir, onurumuzdur, izzetimizdir. Biz Kudüs için sadece elimizi değil, tüm gövdemizi feda etmeye hazırız. Biz Mekke'nin fethini, İstanbul'un, Diyarbakır'ın ve Kudüs'ün fethini de elbette ki konuşacağız çünkü Mekke'nin fethini Kudüs'ün fethinden, İstanbul'un fethini Diyarbakır'ın fethinden ayıramayız."



Açılış konuşmasının ardından yazar Emin Teken, Mekke'nin fethiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.



Program, Muhammed İkbal Kartal'ın Kudüs ve Mekke konulu şiirleri seslendirmesiyle sona erdi.

