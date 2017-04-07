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Batman'da sabah namazı buluşması

- Genç Memur-Sen ve TÜGVA Batman Şubesinin sabah namazı buluşmasında vatandaşlar dua etti

Batman'da sabah namazı buluşması

BATMAN (AA) - Batman'da Genç Memur-Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesince sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Batman Kudret Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasında cemaatle namaz kılan vatandaşlar, daha sonra topluca dua etti.

İl Müftüsü Turgut Erhan, yeryüzünde zulme maruz kalan tüm Müslümanların bundan kurtulması temennisini dile getirdi.

Özellikle Suriye'nin İdlib kentinde zulme maruz kalan ve hayatını kaybeden mazlumlar için dua eden Erhan, Müslümanların birlik ve beraberliği için temennide bulundu.

Camideki programdan sonra taziyeevine geçen vatandaşlara, çorba ikram edildi.

Bu yıl ilk defa başlattıkları programa yoğun katılım olduğunu belirten TÜGVA Batman Şube Başkanı Diyaddin Demirhan, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Genç Memur-Sen Batman Şube Başkanı Nezim Taymur da sabah namazı buluşmalarının ümmeti diri tutacağını söyledi.


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