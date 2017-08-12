Batman'da şehit askerler için tören

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer için tören düzenlendi.
Orgeneral Hulusi Sayın Kışlası'ndaki törende şehitler Kepekçi ve Sezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehit Kepekçi'nin eşi Yasemin Kepekçi ayakta güçlükle dururken, 3 yaşındaki oğlu Efe Kepekçi'nin dua etmesi yürekleri burktu.
Batman Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un da katıldığı törenin ardından şehit Gürcan Kepekçi'nin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a, Onbaşı Şahan Sezer'in naaşı ise memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gönderildi.
Kepekçi ve Sezer, Sason-Kozluk ilçeleri arasındaki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.