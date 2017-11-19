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Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla...

Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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4 YaralıBatmanSilahlı Kavga
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