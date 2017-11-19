Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.