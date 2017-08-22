Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 16 altın, 9 gümüş sikke ile 6 bronz heykel ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldığı belirtildi.
Otomobilde yapılan aramada, 9 gümüş sikke, 16 altın sikke ve 6 bronz heykel ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.