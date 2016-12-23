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Batman'da "teröre lanet kardeşliğe davet" yürüyüşü

- Memur Sen Batman Şubesi öncülüğünce 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın düzenlenecek yürüyüşte, terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile terör saldırıları protesto edilecek

Batman'da

BATMAN (AA) - Batman'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Şubesi öncülüğünce 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın düzenlenecek yürüyüşte, terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile terör saldırıları kınanacak.

Batman'da faaliyet gösteren 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu Memur Sen Batman Şubesi organizasyonunda "teröre lanet kardeşliğe davet" yürüyüşünde bir araya gelecek.

Batman Belediyesi önünde yarın toplanacak olan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar buradan ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek.

Memur Sen Batman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde artan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve mitinge tüm Batmanlılar davet edildi.

Artan terör saldırılarının amasız, şartsız bir an önce bitmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Şehirlerimizde yaşanan intihar saldırıları, patlatılan bombalar, yollara döşenen mayınlar, savunmasız sivil insanların hunharca katledilmesi, silahsız bir şekilde çarşı iznine çıkan askerlere yapılan saldırılar artık canımıza tak etti. Batmanlılar olarak canımıza, malımıza, vatanımıza, huzurumuza kasteden iç ve dış mihraklara tepki göstermek ve onlara 'dur' demek, ülkemiz üzerinde oynanan kanlı ve kirli oyunları bozmak için yarın düzenleyeceğimiz yürüyüş ve mitinge herkesi davet ediyor ve 'sen de bayrağını al gel' diyoruz."

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