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Batman'da teröre tepki

- MÜSİAD Batman Şubesi Başkanı Özdemir: -"Kayseri'de gerçekleşen, silahlı olmadıkları için kanaatimizce tamamı sivil olan insanlara karşı gerçekleştirilen terör eylemi nedeniyle PKK ve türevi olan alt terör örgütlerini açıkça kınıyoruz" -"PKK ve DEAŞ terörünün en çok Kürtlere zarar verdiğini görmezden gelemeyiz. Ülkemize hep beraber sahip çıkmalı, yanı başımızda Suriye örneğini de iyi analiz etmeliyiz"

Batman'da teröre tepki

BATMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi Başkanı Suat Özdemir, "Kayseri'de gerçekleşen, silahlı olmadıkları için kanaatimizce tamamı sivil olan insanlara karşı gerçekleştirilen terör eylemi nedeniyle PKK ve türevi olan alt terör örgütlerini açıkça kınıyoruz." dedi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kayseri saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Özdemir, şer odaklarının Türkiye'ye karşı birlik olduklarını belirtti.

Yaşanan olaylardan toplumun tüm kesiminin zarar gördüğüne dikkat çeken Özdemir, şer odaklarının Türkiye üzerinde oynadıkları oyunlar başta bölge olmak üzere tüm ülkeyi derinden sarstığını ifade etti.

Birlik ve beraberliği ortadan kaldırmayı hedefleyen terör örgütlerinin hunharca eylemlerine şahit olduklarını kaydeden Özdemir, "Kabul edilemez olan bu terör eylemleri karşısında yılmayacağımızı, teröre daha fazla boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Terörün yuvarlak cümlelerle ete, süte dokunulmadan kınanmasını da artık geldiğimiz noktada bir anlam ifade etmediğinin bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul ve Kayseri saldırılarını anımsatan Özdemir, bu saldırılarla bir yere varılamayacağını dile getirdi.

Hiçbir değere sahip olunmadan, çocuk, kadın, sivil, asker, polis gözetilmeksizin vahşice yapılan bombalı eylemlerin toplumun her kesiminden ciddi tepki aldığını ve bu tarz eylemlerle hiçbir yere varılamayacağını aktaran Özdemir, "Haziran 2015 süreci sonrasında ve en son olarak Kayseri'de gerçekleşen, silahlı olmadıkları için kanaatimizce tamamı sivil olan insanlara karşı gerçekleştirilen terör eylemi nedeniyle PKK ve türevi olan alt terör örgütlerini açıkça kınıyoruz. PKK ve DEAŞ terörünün en çok Kürtlere zarar verdiğini görmezden gelemeyiz. Şer odaklarının bizleri esir almasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize hep beraber sahip çıkmalı, yanı başımızda Suriye örneğini de iyi analiz etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna birlik çağrısı yapan ve sivil toplum inisiyatifi olan dernek ile meslek örgütlerinin bu konuya daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Özdemir, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine güçlü bir sesle "dur" denmesi gerektiğini kaydetti.

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BatmanDAEŞIstanbulKayseriMÜSİADPkkTerör
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