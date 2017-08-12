Batman'daki terör saldırısı

SAMSUN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Şahan Sezer'in Samsun'daki baba evinde yas var.

Sezer'in şehadet haberi, Bafra ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde yaşayan baba Hasan ile anne Emine Sezer'e, Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Haber üzerine fenalaşan anne Sezer'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Sezer'in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.

Sokağa ve eve Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Sezer'in görevine 1 hafta önce başladığı öğrenildi.



