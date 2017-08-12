Batman'daki terör saldırısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin Kahramanmaraş'taki baba evinde yas var.

Kepekci'nin şehadet haberi, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde ikamet eden anne Nigar Kepekci'ye, Onikişubat Kaymakam Mustafa Çek, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Haber üzerine fenalaşan anne Kepekci'ye, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.

Sokağa ve eve Türk bayrakları asıldı.