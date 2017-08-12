Batman'daki terör saldırısı

SİNOP (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in naaşı Sinop'a getirildi.
Batman'daki Orgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Sinop Havalimanı'na getirilen şehidin naaşını, babası Hasan ve annesi Emine Sezer ile Sinop Valisi Hasan İpek, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, askeri yetkililer ve diğer ilgililer karşıladı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınırken baba Hasan ve anne Emine Sezer terör örgütü PKK'ya "Allah sizi kahretsin" sözleriyle tepki gösteredi.
Bafra Belediyesi cenaze aracına konulan naaş, karayoluyla şehidin memleketi Samsun'a götürüldü.
Bekar olan şehit Sezer'in görevine 1 hafta önce başladığı öğrenildi.