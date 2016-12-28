Batman'dan Haleplilere yardım

BATMAN (AA) - Batman'dan Halepli mazlumlara iletilmek üzere Hatay'a 2 tır un gönderildi.

İHH Batman İnsani Yardım Derneği ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Batman Şubesince başlatılan "Suriye'ye acil un" kampanyası kapsamında, savaş mağdurlarına ulaştırılacak unların yüklü olduğu 2 tırı uğurlama programında konuşan İHH Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Şansi, büyük mağduriyet yaşayan Suriyelilere karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Daha önce de Suriyelilere ulaştırılmak üzere 3 tır un gönderdiklerini anımsatan Şansi, şimdi de 2 tır dolusu un göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Birçok ülkenin savaş uçaklarının bomba yağdırdığı, ağır kış koşullarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere yardım etmeye devam edeceklerini aktaran Hüseyin Şansi, şunları kaydetti:



"İHH'nın Suriyeliler için ekmek üreten Reyhanlı ve Kilis koordinasyon merkezleriyle, Suriye içindeki mobil fırınlarda un yokluğu yüzünden ekmek üretimi durma noktasına gelmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar başlatılması sayesinde ekmek üretimi tekrar başladı. Bizler de Batman'da bu kampanyayı başlatarak, ensar olmaya devam edeceğiz."



Hayırseverlere yardım yapmaları çağrısında bulunan Şansi, "Başta Halep'ten tahliye edilenler olmak üzere yeni kurulacak yerleşim bölgeleri için acil yaşam çadırları ve temel gıda maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. " dedi.