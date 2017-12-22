Battal İlgezdi'nin yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığınca Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi'nin "haksız mal edinme ve gizleme" ile "kamu kurumlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 6 sanık katılmadı. Duruşmada, İlgezdi'nin avukatı hazır bulundu.

Sanık İlgezdi'nin Avukatı Ali Diren, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin raporu sunarak mazeretli sayılmasına karar verilmesini istedi. Avukat Diren, yargılamanın müvekkilinin ve çocuğunun kişilik haklarının korunması yönünden gizli olarak yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını da talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme hakimi, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 182/2. maddesinde genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının yapılacağı hükmünün bulunduğunu, ancak dava konusu, olay ve eylemler itibarıyla bu koşulların bulunmadığı anlaşıldığından yargılamanın kapalı yapılması yönündeki istemin reddine karar verdi.

Ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı basın organlarında yayınlar yer aldığını, bu yayınların dava konusu ile ilgili olduğunu ve sanığın söz konusu basın organları hakkında şikayette bulunduğunu belirten mahkeme hakimi, CMK'nın 187/3. maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada, duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Yeniden söz alan İlgezdi'nin avukatı Diren, müvekkilini gelecek celse hazır ederek savunmasını yapmasını sağlayacaklarını belirterek, "Ayrıca sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiş takipsizlik kararları vardır. Bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz. Yine ihaleye fesat karıştırma suçuyla ilgili olarak idari soruşturma yapılmış ve dava açılmamasına karar verilmiştir. Yapılan itiraz da reddedilmiştir. Bununla ilgili ayrıca beyan ve taleplerimiz olacaktır." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, hasta olduklarını bildiren sanıklar Battal İlgezdi ile Mehmet Ali Uzunlar'ın mazeretlerini kabul ederek, bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için çağrı belgesi düzenlenmesine karar verdi.

Yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen sanıklar Uğur Atalay, Cemal Zafer Nuhoğlu ve İrfan Birinci'nin zorla getirilmesini kararlaştıran hakim, duruşmayı 2 Mart 2018'e erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Türkiye genelinde yayın yapan 4 gazetede, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin mal varlıkları ile ilgili haber yapıldığı, bu haberlerde İlgezdi'nin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığında artış olduğu, belediye bünyesinde yolsuzluk yapıldığı, haksız kazanç sağlandığı bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

İlgezdi'nin avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek gazetelerde çıkan haberlerle ilgili şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, dilekçede ayrıca kendisi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi hakkındaki iddiaların da araştırılmasını istediği kaydedildi.

İddianamede, şikayet konusu olaylarla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkereler yazılarak, "3628 sayılı yasaya muhalefet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile ilgili olarak inceleme ve araştırma yapılması istenildiği belirtilerek, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte bankalardan, diğer kamu kurumlarından, Ataşehir Belediyesi'nden gerekli bilgi, belge ve veriler toplanarak soruşturma evrakı içerisine alındığı ifade edildi.

- Hesaplarındaki paraların kaynağı açıklanamamış

İddianamede, Battal ilgezdi'nin 2009-2015 yılları arasında farklı tarihlerde hesaplarına kendisi ya da farklı kişiler tarafından toplam 2 milyon 548 bin 147 lira yatırıldığı, İlgezdi'nin mal bildirimlerinde bu miktarda nakit para beyanlarına rastlanmadığı, bu paraların kaynağının açıklanmadığından da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Yine İlgezdi'nin banka hesabına farklı tarihlerde yatırılan toplam 2 milyon 714 bin doların da mal beyanında belirtilen alacak tahsilleri olduğunun ifade edildiği aktarılan iddianamede, bu borcun verildiğine ilişkin bir bilgiye mal beyanlarında rastlanmadığından ve kaynağı açıklanamadığından haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, İlgezdi'nin hesabına yatırılan 23 bin avronun da açıklanamadığından haksız mal edinme olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İddianamede, Battal İlgezdi'nin kızı adına tapuda kayıtlı olan iki adet gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği kaydedildi. Bu hesaplarla ilgili bilirkişi raporunda da tespit yapılamadığı anlaşıldığı, bu sebeple kazanımların haksız mal edinme olarak değerlendirildiği bildirilen iddianamede, bu hususların da bilirkişi raporunda tespit edildiği belirtildi.

- İhaleye fesat karıştırma iddiası

İddianamede, "ihaleye fesat karıştırmak" suçu açısından şüpheli olarak gösterilen kamu görevlileri eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Zafer Nuhoğlu, Belediye Kontrol Şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Park ve Bahçeler Müdür vekili İrfan Birinci ile ihaleye katılan şirketin yetkili temsilcileri olduğu belirtilen Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar'ın birlikte hareket etmek suretiyle "Erguvan Barış Parkı" ihalesinin hazırlanmasını sağladıkları ve ilgilenen herkesin katılmasına olanak vermeyecek şekilde, Devlet İhale Kanununda belirtilen "açık, şeffaf ihale" koşullarından uzaklaşarak mevcut ihaleyi sonuçlandırdıkları bildirildi.

Şüpheliler hakkında, TCK'nın "İhaleye fesat karıştırma" maddesi uyarınca "İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek" suretiyle Ataşehir Belediyesi'ni zarara uğrattıkları hususunda haklarında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak delillerin bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Battal İlgezdi'nin, "haksız mal edinme ve gizleme" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan iddianamede, Battal İlgezdi'nin atılı suçlardan cezalandırılması halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan "kamu hizmetlerinden yasaklanma" ile TCK'nın 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep edildi.

Diğer şüpheliler, Cemal Zafer Nuhoğlu, Nilay Erkek Karaosmanoğlu, İrfan Birinci, Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar'ın da "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.